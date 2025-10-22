Росіяни били по нафтогазовій інфраструктурі Полтавської області

Уночі 22 жовтня армія Росії знову атакувала Полтавську область. Цілила по нафтогазовій промисловості.

Є прямі влучання і падіння уламків. За інформацією голови ОВА Володимира Когута, без жертв.

“Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі”, – сказав він.

Когут закликав перебувати в укриттях до відбою.