Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни били по нафтогазовій інфраструктурі Полтавської області

Пошкоджено підприємство в Миргородському районі. 

Росіяни били по нафтогазовій інфраструктурі Полтавської області
Попередня атака на Полатвську область (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України в Telegram

Уночі 22 жовтня армія Росії знову атакувала Полтавську область. Цілила по нафтогазовій промисловості.

Є прямі влучання і падіння уламків. За інформацією голови ОВА Володимира Когута, без жертв. 

“Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі”, – сказав він.

Когут закликав перебувати в укриттях до відбою.

  • Лише від початку жовтня Росія провела не менше чотирьох атак проти Полтавської області. Била по нафтогазовій інфраструктурі та по залізниці. Деякі об'єкти газовидобування були змушені припиняти роботу.
  • Уночі 22 жовтня Росія влаштувала масовану атаку проти різних областей України, націлилася і на Київ. Атака тривала всю ніч і триває станом на 7 ранку.
  • Більше про російські удари і їхні наслідки – в матеріалі "Темні перспективи. Масований удар по енергетиці: до чого готуватися".
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies