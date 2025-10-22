Росіяни били по нафтогазовій інфраструктурі Полтавської області

Уночі 22 жовтня армія Росії знову атакувала Полтавську область. Цілила по нафтогазовій промисловості.
Є прямі влучання і падіння уламків. За інформацією голови ОВА Володимира Когута, без жертв.
“Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі”, – сказав він.
Когут закликав перебувати в укриттях до відбою.
- Лише від початку жовтня Росія провела не менше чотирьох атак проти Полтавської області. Била по нафтогазовій інфраструктурі та по залізниці. Деякі об'єкти газовидобування були змушені припиняти роботу.
- Уночі 22 жовтня Росія влаштувала масовану атаку проти різних областей України, націлилася і на Київ. Атака тривала всю ніч і триває станом на 7 ранку.
- Більше про російські удари і їхні наслідки – в матеріалі "Темні перспективи. Масований удар по енергетиці: до чого готуватися".