Уламки російських дронів упали в трьох районах Києва (оновлено)

Загалом зараз в Києві відомо про чотирьох постраждалих.

В ніч на 23 жовтня в двох районах Києва впали уламки російських безпілотників.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Тимур Ткаченко розповів, що в Подільському районі зафіксовані пошкодження на пʼяти локаціях, серед них дитячий садок. Відомо про 5 пошкоджених автомобілів.

Крім того, в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА, попередньо минулося без потерпілих.

Також у Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок, попередньо минулося без пожежі та постраждалих.

