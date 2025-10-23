Свідка в справі Магамедрасулова підозрюють у дачі неправдивих свідчень

Свідку у справі про пособництво державі-агресору повідомили про підозру в завідомо неправдивих показаннях органу досудового розслідування та суду.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що підозрюваний, якого допитували як свідка, нібито умисно надав неправдиві відомості для введення в оману слідства і суду.

"Попри те, що він був двічі попереджений про кримінальну відповідальність за неправдиві покази — під час допитів органом досудового розслідування та під час судового засідання у Печерському районному суді міста Києва — повідомив неправдиві обставини щодо змісту та контексту своєї розмови з підозрюваним у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом", – стверджує прокуратура.

У відомстві вважають, що таким чином чоловік намагався "допомогти уникнути кримінальної відповідальності знайомому підозрюваному".

Офіс генпрокурора не називає прізвища підозрюваного, однак, за даними джерел Hromadske, йдеться про Юсуфа Мамешева – свідка в справі проти посадовця Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова.

Хто такий Руслан Магамедрасулов і що йому інкримінують?