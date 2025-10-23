Свідка в справі Магамедрасулова підозрюють у дачі неправдивих свідчень

Свідку у справі про пособництво державі-агресору повідомили про підозру в завідомо неправдивих показаннях органу досудового розслідування та суду.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що підозрюваний, якого допитували як свідка, нібито умисно надав неправдиві відомості для введення в оману слідства і суду.
"Попри те, що він був двічі попереджений про кримінальну відповідальність за неправдиві покази — під час допитів органом досудового розслідування та під час судового засідання у Печерському районному суді міста Києва — повідомив неправдиві обставини щодо змісту та контексту своєї розмови з підозрюваним у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом", – стверджує прокуратура.
У відомстві вважають, що таким чином чоловік намагався "допомогти уникнути кримінальної відповідальності знайомому підозрюваному".
Офіс генпрокурора не називає прізвища підозрюваного, однак, за даними джерел Hromadske, йдеться про Юсуфа Мамешева – свідка в справі проти посадовця Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова.
Хто такий Руслан Магамедрасулов і що йому інкримінують?
- Руслан Магамедрасулов – глава територіального управління НАБУ в прифронтових областях. Підозру йому оголосили в липні, після того як провели обшуки у нього та інших детективів. Слідчі дії СБУ і ДБР в різних детективів стосувалися різних справ і були проведені напередодні скандального голосування нардепів за підпорядкування Бюро генеральному прокурору.
- Магамедрасулову інкримінують статтю про пособництво державі-агресору. Слідство стверджує, що Магамедрасулов разом із батьком збиралися продавати до російської республіки Дагестан технічні коноплі. Також слідчі встановили, що затриманий мав контакт з нардепом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, “який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ”. З ним же контактував і його батько.