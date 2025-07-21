Одного з керівників детективів НАБУ затримали за підозрою в продажі коноплі до Дагестану

Офіс генерального прокурора підтвердив затримання одного з керівників детективів Національного антикорбюро. Йдеться про главу територіального управління Руслана Магамедрасулова, який координував діяльність Бюро в прифронтових областях повідомили в ОГП.

Йому готують підозру в пособництві державі-агресору (стаття 112-2 КК України). Затриманий, за даними слідства, був посередником продажу до Дагестану технічної коноплі, незаконне вирощування якої організував його батько-підприємець – Сентябр Магамедрасулов.

“Таким чином він допомагає своєму батькові вести незаконну торгівлю з рф та завдавати шкоди Україні”, – повідомили в ОГП.

Слідчі опублікували перехоплення розмов, в якій обговорювали "державну програму" закупівлі коноплі в Дагестані.