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Одного з керівників детективів НАБУ затримали за підозрою в продажі коноплі до Дагестану

Йдеться про Руслана Магамедрасулова.

Одного з керівників детективів НАБУ затримали за підозрою в продажі коноплі до Дагестану
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Офіс генерального прокурора підтвердив затримання одного з керівників детективів Національного антикорбюро. Йдеться про главу територіального управління Руслана Магамедрасулова, який координував діяльність Бюро в прифронтових областях повідомили в ОГП.

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Йому готують підозру в пособництві державі-агресору (стаття 112-2 КК України). Затриманий, за даними слідства, був посередником продажу до Дагестану технічної коноплі, незаконне вирощування якої організував його батько-підприємець – Сентябр Магамедрасулов. 

“Таким чином він допомагає своєму батькові вести незаконну торгівлю з рф та завдавати шкоди Україні”, – повідомили в ОГП.

Слідчі опублікували перехоплення розмов, в якій обговорювали "державну програму" закупівлі коноплі в Дагестані.