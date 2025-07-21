Окупанти вдарили по Приморську Запорізької області, є постраждалий

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Російська армія вдарила по місту Приморськ Запорізької області, є постраждалий.

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