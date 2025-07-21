Окупанти вдарили по Приморську Запорізької області, є постраждалий

Російська армія вдарила по місту Приморськ Запорізької області, є постраждалий.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
45-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Василівський район.
Росіяни ударили по місту fpv -дроном. Постраждалий отримує усю необхідну медичну допомогу.
- Раніше Федоров повідомив, що впродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки по Василівському району.