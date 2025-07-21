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Окупанти вдарили по Приморську Запорізької області, є постраждалий

Росіяни ударили по місту fpv-дроном.

Окупанти вдарили по Приморську Запорізької області, є постраждалий
Фото: Вікі

Російська армія вдарила по місту Приморськ Запорізької області, є постраждалий.

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Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

45-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Василівський район.

Росіяни ударили по місту fpv -дроном. Постраждалий отримує усю необхідну медичну допомогу.

  • Раніше Федоров повідомив, що впродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки по Василівському району.
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