​За добу росіяни завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Упродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки по Василівському району.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Плавнях, Приморському, Оріхову та Полтавці.
404 безпілотники різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
Три обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське та Гуляйполе.
167 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 30 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури.