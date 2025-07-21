​За добу росіяни завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Надійшло 30 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури.

167 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Три обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське та Гуляйполе.

Росіяни здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Плавнях, Приморському, Оріхову та Полтавці.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області . Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки по Василівському району.

Постраждали троє людей. Надійшло 30 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури.

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