"Проєктуй і будуй": Уряд запускає експериментальний проєкт відбудови житла та важливої інфраструктури

Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт.

Уряд запускає експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй", який дозволить будувати чи відновлювати житлову та іншу важливу інфраструктуру.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

"Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм.", - написала вона у фейсбуці.

Свириденко зазначила, що підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт.

Проєкт триватиме 2 роки - на контролі у віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення.

"Українці чекають від уряду результатів. Для цього ми і працюємо", - наголосила Свириденко.

Раніше, на початку липня, тодішній прем'єр Денис Шмигаль також повідомляв, що уряд запускає експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла.