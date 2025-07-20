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"Проєктуй і будуй": Уряд запускає експериментальний проєкт відбудови житла та важливої інфраструктури

Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт.

"Проєктуй і будуй": Уряд запускає експериментальний проєкт відбудови житла та важливої інфраструктури
Юлія Свириденко
Фото: Олег Переверзев

Уряд запускає експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй", який дозволить будувати чи відновлювати житлову та іншу важливу інфраструктуру.

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Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

"Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм.", - написала вона у фейсбуці.

Свириденко зазначила, що підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт.

Проєкт триватиме 2 роки - на контролі у віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення. 

"Українці чекають від уряду результатів. Для цього ми і працюємо", - наголосила Свириденко.

Раніше, на початку липня, тодішній прем'єр Денис Шмигаль також повідомляв, що уряд запускає експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла
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