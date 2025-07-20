На Миколаївщині унаслідок пожежі через недопалок загинула жінка

ЇЇ донька постраждала і отримала опіки рук.

У Миколаївській області через викинутий недопалок загорілася суха трава і як наслідок загинула літня жінка.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У пресрелізі зазначено, що ще одна жінка постраждала.

“Через спеку та поривчастий вітер вогонь швидко розповсюдився на господарчі будівлі та житловий будинок, в якому проживала жінка 1939 р.н”, ‒ зазначили рятувальники.

Її намагалась врятувати донька, але не змогла. Жінка отримала опіки рук, постраждалу направили до лікарні.

“Рятувальники ліквідували пожежу будинку площею 100 кв.м та сухої трави 200 кв.м. Для з’ясування всіх обставин працювали офіцер-рятувальник громади та співробітники поліції”, ‒ додали у ДСНС.