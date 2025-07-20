У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
ГоловнаСуспільствоПодії

На Миколаївщині унаслідок пожежі через недопалок загинула жінка

ЇЇ донька постраждала і отримала опіки рук.

На Миколаївщині унаслідок пожежі через недопалок загинула жінка

У Миколаївській області через викинутий недопалок загорілася суха трава і як наслідок загинула літня жінка.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У пресрелізі зазначено, що ще одна жінка постраждала.

“Через спеку та поривчастий вітер вогонь швидко розповсюдився на господарчі будівлі та житловий будинок, в якому проживала жінка 1939 р.н”, ‒ зазначили рятувальники.

Її намагалась врятувати донька, але не змогла. Жінка отримала опіки рук, постраждалу направили до лікарні.

“Рятувальники ліквідували пожежу будинку площею 100 кв.м та сухої трави 200 кв.м. Для з’ясування всіх обставин працювали офіцер-рятувальник громади та співробітники поліції”, ‒ додали у ДСНС.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies