Росіяни атакували дроном Чугуїв на Харківщині

20 липня російський безпілотник атакував місто Чугуїв Харківської області, пошкоджено адмінбудівлю та житлові будинки.
Про це повідомляє міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.
"Сьогодні о 09.45 російський безпілотник атакував наше місто. Внаслідок удару пошкоджені адміністративна будівля, більше десятка приватних домоволодінь. На щастя, без жертв", — написала вона.
За її словами, на місці працюють міська комісія з питань пошкодженого майна і профільні служби.
- 20 липня російська армія атакувала місто Ізюм Харківської області. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.