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Росіяни атакували дроном Чугуїв на Харківщині

Пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля.

Росіяни атакували дроном Чугуїв на Харківщині
Фото: Галина Мінаєва

20 липня російський безпілотник атакував місто Чугуїв Харківської області, пошкоджено адмінбудівлю та житлові будинки.

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Про це повідомляє міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

"Сьогодні о 09.45 російський безпілотник атакував наше місто. Внаслідок удару пошкоджені адміністративна будівля, більше десятка приватних домоволодінь. На щастя, без жертв", — написала вона.

За її словами, на місці працюють міська комісія з питань пошкодженого майна і профільні служби.
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