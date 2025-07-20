Росіяни атакували дроном Чугуїв на Харківщині

20 липня російський безпілотник атакував місто Чугуїв Харківської області, пошкоджено адмінбудівлю та житлові будинки.

Про це повідомляє міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

"Сьогодні о 09.45 російський безпілотник атакував наше місто. Внаслідок удару пошкоджені адміністративна будівля, більше десятка приватних домоволодінь. На щастя, без жертв", — написала вона.

За її словами, на місці працюють міська комісія з питань пошкодженого майна і профільні служби.