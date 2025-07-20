СЗР: Кремль намагається встановити контроль над месенджерами й іноземним програмним забезпеченням

Російський диктатор Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання в РФ іноземного програмного забезпечення, зокрема й месенджерів, розроблених у "недружніх країнах", повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Під особливою увагою, опинився месенджер WhatsApp, що належить організації Meta, яка визнана у РФ екстремістською. Це, як зазначають у розвідці, робить його одним із головних кандидатів на потенційне блокування.

Неоднозначна ситуація і з Telegram: хоча месенджер має російське походження, його нібито "незалежна" позиція та відмова від співпраці з владою роблять його статус невизначеним.

Влада вже створила новий елемент централізованої системи цифрового стеження – месенджер Max від VK.

"Усім чиновникам наказали перейти на Max. Застосунок має повний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та файлів. Не вимикається стандартними засобами, використовує root-доступ і системні jar-файли – ознаки шкідливого ПЗ. Дані автоматично передаються на сервери, пов’язані з VK, що підконтрольна спецслужбам рф", — кажуть у розвідці.