РФ запустила по Україні 57 БпЛА, зафіксовані влучання у 10 локаціях

У ніч на 20 липня РФ атакувала Україну 57-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, пишуть повітряні сили ЗСУ.

Російські військові атакували Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото: повітряні сили

Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

У Повітряних силах додають, що наразі ворожа атака триває – нова хвиля "шахедів" прямує з північно-східного напрямку.