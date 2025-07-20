Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці окупантів в тилу РФ

Залізниця у Тулі є важливим логічстичним вузлом для оборонної промисловості РФ.

Партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці окупантів в тилу РФ
Фото: АТЕШ

Агент партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсії на залізниці в російському місті Тула, що є важливим логістичним вузлом для постачання озброєння для ЗС РФ на фронт.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це "АТЕШ" пише у Telegram.

"Агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію в районі залізничного полотна під Тулою — найважливішим логістичним вузлом, що грає стратегічну роль в оборонній промисловості Росії. В результаті акції було знищено релейну шафу, яка відповідала за управління рухом на цій ділянці", — ідеться у повідомленні.

Пошкодження релейної шафи викликало серйозні перебої у залізничному сполученні, що критично позначилося на своєчасному постачанні боєприпасів, озброєння та компонентів подвійного призначення з тульських заводів — таких як КБП, Туламашзавод, патронний та машинобудівний завод. 

За інформацією "АТЕШ", цей маршрут активно використовувався для постачання військ на лініях Харківського та Сумського напрямів.

"Дії агента призвели не лише до затримок у переміщенні військових вантажів та збоїв у графіку відвантаження продукції ВПК, а й до значної деморалізації окупантів", — кажуть партизани.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies