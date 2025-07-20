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Армія РФ упродовж минулої доби била по житлових кварталах Херсонщини, є жертви

Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень.

Армія РФ упродовж минулої доби била по житлових кварталах Херсонщини, є жертви
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

За минулу добу російські окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах Херсонщини.

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Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Велетенське, Вірівка, Дніпровське, Дослідне, Дудчани, Зимівник, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Львове, Микільське, Монастирське, Незламне, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Одрадокам'янка, Понятівка, Придніпровське, Ромашкове, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Урожайне, Широка Балка, Шляхове, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 — дістали поранення, з них — 1 дитина.
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