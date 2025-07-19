Зеленський: нові домовленості зі США щодо зброї маємо реалізувати так швидко, як тільки це можливо

Глава держави зазначив, що українці готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нові домовленості зі США щодо зброї треба реалізувати так швидко, як тільки це можливо.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 19 липня.

“Є домовленості з президентом Трампом, які ми маємо реалізувати – реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї. Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя”, – сказав президент.

Він зазначив, що наші урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах. Президент очікує на наступному тижні підписання додаткових контрактів.