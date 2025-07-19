Директорка розвідки США закликала притягнути Обаму до відповідальності за заяви про втручання у вибори

Також вона звинуватила у змові колишніх посадовців нацбезпеки.

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард закликала до притягнення експрезидента Штатів Барака Обами та колишніх високопосадовців національної безпеки до відповідальності. Вона звинуватила їх у змові, метою якої було показати, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року була зумовлена втручанням Росії.

Про це пише The Guardian.

Вона сказала, що Обама та високопосадовці його адміністрації "заклали основу перевороту", який тривав роками, щоб дискредитувати Трампа після його перемоги над Гілларі Клінтон.

Очільниця розвідки звинуватила Обаму та його команду у виготовленні розвідданих на основі "небезпечного" досьє, підготовленого британським аналітиком Крістофером Стілом, яке, за її словами, було недостовірним.

Як зазначила Габбард, розвіддані, отримані після виборів, контрастували з висновками, отриманими до виборів, і це вказує на те, що Росія, ймовірно, не намагалася втрутитися.

"Інформація, яку ми оприлюднюємо, чітко показує, що у 2016 році мала місце державна змова, скоєна посадовцями найвищого рівня нашого уряду", – сказала вона і додала, що метою цих посадовців було "підірвати волю американського народу та здійснити багаторічну спробу усунути президента, якому цей народ делегував повноваження".

За словами очільниці нацрозвідки, потрібно розслідувати дії кожної із осіб та притягнути до відповідальності, "щоб гарантувати, що нічого подібного більше ніколи не повториться".

Габбард заявила, що передає документи до Міністерства юстиції. Серед них є частково розсекречені дані розвідувального співтовариства адміністрації Обами щодо кіберзагроз виборам 2016 року та низка раніше засекречених службових записок, зокрема деякі з офісу Джеймса Клеппера, який обіймав посаду директора національної розвідки за часів Обами.

Клеппер – один із кількох чиновників, яких Габбард назвала причетним до мовірної змови. Серед інших – Джон Бреннан, колишній директор ЦРУ, Джон Керрі, тодішній державний секретар, Сьюзен Райс, радниця з національної безпеки на той час, Ендрю Маккейб, тодішній заступник директора ФБР, та сам Обама.

Ці звинувачення пролунали на тлі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого знайшли мертвим у тюремній камері у 2019 році. Адміністрація Трампа зазнає дедалі більшого тиску через вимоги оприлюднити документи у справі, включаючи нібито список впливових клієнтів Епштейна.

У відповідь Трамп по-різному спростовував існування таких файлів або заявив, що їх вигадали Обама та члени його адміністрації, включаючи Джеймса Комі, колишнього директора ФБР, та Джо Байдена.

Видання пише, що офіс Габбард опублікував документи часів Обами, у яких використовується типова термінологія прибічників Трампа. Зокрема у одному із документів йдеться, що 9 грудня 2016 року, після зустрічі команди нацбезпеки Обами, до Washington Post почали зливати начебто неправдиву інформацію, що Росія вплинула на вибори через кібератаки. Згодом там з’явилася ще одна публікація про нібито "секретну оцінку ЦРУ", у якій йшлося, що Росія допомагала Трампу.

А в документі від 6 січня наступного року йдеться, що адміністрація Обами оприлюднила оцінку, в якій звинуватив Путіна у спробі допомогти Трампу, посилаючись на так звану "додаткову інформацію". У звіті Габбард стверджується, що ця оцінка "заглушила" попередні висновки розвідки, які не підтверджували втручання Росії.

Досьє Стіла, у якому начебто були пікантні подробиці "компромату", що нібито мала російська розвідка на Трампа, стало частиною тривалого розслідування, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером.

Мюллер зробив висновок, що Росія втручалася "масштабно та систематично" у виборчу кампанію, але "не доведено, що члени кампанії Трампа змовлялися або координували" дії з Росією.