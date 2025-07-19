У Лос-Анджелесі авто в'їхало у натовп біля нічного клубу. Десятки людей поранені

У Лос-Анджелесі автомобіль в'їхав у натовп людей, які чекали біля нічного клубу. 30 осіб отримали поранення, і щонайменше троє з них перебувають у критичному стані.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався на бульварі Санта-Моніка, повідомила пожежна служба міста. Людей швидко доставили до місцевих лікарень та травматологічних центрів. Парамедики виявили, що в одного з пацієнтів було вогнепальне поранення.

За даними рятувальників, автомобіль Nissan Versa в'їхав у чергу, що складалася переважно із жінок, також врізався у фургончик з тако та сусідню паркувальну стійку.

У поліції Лос-Анджелеса підтвердили, що розслідування триває.