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Фінляндія отримає від ЄС 1,6 млрд євро на утримання кордону з Росією, – ЗМІ

Фінляндія отримає для утримання східного кордону на мільярд більше.

Фінляндія отримає від ЄС 1,6 млрд євро на утримання кордону з Росією, – ЗМІ
Фінляндія хоче прискорити будівництво паркану на кордоні з Росією
Фото: Kare Lehtonen / Yle

ЄС планує виділити Фінляндії 1,6 млрд євро на утримання східного кордону з РФ, що на мільярд євро більше, ніж у поточному бюджетному періоді Євросоюзу.

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Про це пише Yle.

18 липня міністри європейських країн обговорювали пропозиції Єврокомісії щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Згідно із даними про розподіл коштів, Фінляндія отримає для утримання східного кордону на мільярд євро більше, ніж у поточному періоді фінансування.

Міністр з питань європейської співпраці та управління держкомпаніями Йоакім Странд підтвердив цю інформацію.

"Комісія пропонує Фінляндії 1,6 млрд євро, виходячи з критеріїв прикордонного контролю та міграції. Це на 1 млрд євро більше, ніж у поточному періоді", – заявив міністр.

  • Наприкінці березня міністри внесли до парламенту пропозицію щодо зміни фінансування будівництва паркану на кордоні з Росією. 
  • У квітні минулого року Фінляндія призупинила рух Сайменським каналом, що сполучає фінське озеро Сайма з Виборзькою затокою, для прогулянкових суден.
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