Євросоюз спростив візовий режим для громадян Туреччини

Полегшення візового режиму передбачено лише до осіб, які раніше отримували шенгенські візи, і не порушували жодних візових правил.

Європейський Союз прийняв рішення спростити візовий режим для громадян Туреччини.

Про це повідомляє BIRN.

“Ми вітаємо Рішення Комісії ЄС про впровадження від 15 липня 2025 року, яке передбачає покращення процедур отримання шенгенських віз для наших громадян. Разом з відповідними установами та Комісією ЄС ми продовжуватимемо наші зусилля щодо покращення процесів подання заяв на отримання шенгенських віз для наших громадян”, – заявило МЗС Туреччини.

Уточнюється, що полегшення візового режиму передбачено лише для громадян Туреччини, які раніше отримували шенгенські візи, і не порушували жодних візових правил. Водночас для тих, хто отримав візу вперше, буде запроваджено можливість видавати довгострокові та багаторазові візи в їхніх наступних заявках, спочатку до 6 місяців, потім один рік, два роки, три роки і так до п'яти років.

Зараз Туреччина - єдина країна-кандидат на вступ до ЄС, громадянам якої потрібні візи для подорожей до Шенгенської зони.

За даними ЄС, громадяни Туреччини минулого року подали 1 173 917 заявок на отримання шенгенських віз. З них 993 875 було схвалено, включаючи 645 583 багаторазові візи. Таким чином Туреччина посіла друге місце після Китаю, який подав 1 779 255 заявок, за нею йде Індія з 1 108 239 заявками.