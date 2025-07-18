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Євросоюз спростив візовий режим для громадян Туреччини

Полегшення візового режиму передбачено лише до осіб, які раніше отримували шенгенські візи, і не порушували жодних візових правил.

Євросоюз спростив візовий режим для громадян Туреччини
Ілюстративне фото
Фото: sofiaecho.com

Європейський Союз прийняв рішення спростити візовий режим для громадян Туреччини.

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Про це повідомляє BIRN.

“Ми вітаємо Рішення Комісії ЄС про впровадження від 15 липня 2025 року, яке передбачає покращення процедур отримання шенгенських віз для наших громадян. Разом з відповідними установами та Комісією ЄС ми продовжуватимемо наші зусилля щодо покращення процесів подання заяв на отримання шенгенських віз для наших громадян”, – заявило МЗС Туреччини.

Уточнюється, що полегшення візового режиму передбачено лише для громадян Туреччини, які раніше отримували шенгенські візи, і не порушували жодних візових правил. Водночас для тих, хто отримав візу вперше, буде запроваджено можливість видавати довгострокові та багаторазові візи в їхніх наступних заявках, спочатку до 6 місяців, потім один рік, два роки, три роки і так до п'яти років.

Зараз Туреччина - єдина країна-кандидат на вступ до ЄС, громадянам якої потрібні візи для подорожей до Шенгенської зони.

За даними ЄС, громадяни Туреччини минулого року подали 1 173 917 заявок на отримання шенгенських віз. З них 993 875 було схвалено, включаючи 645 583 багаторазові візи. Таким чином Туреччина посіла друге місце після Китаю, який подав 1 779 255 заявок, за нею йде Індія з 1 108 239 заявками.
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