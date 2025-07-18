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Пекін відповів на санкції ЄС проти китайських банків через співпрацю з РФ

У МЗС Китаю назвали санкції ЄС безпідставними.

Пекін відповів на санкції ЄС проти китайських банків через співпрацю з РФ
речник МЗС КНР Лінь Цзянь
Фото: x.com/MFA_China

У МЗС Китаю відповіли на запровадження санкцій ЄС проти деяких  банків в рамках 18 пакета санкцій проти Росії та виступають проти односторонніх санкції щодо китайських громадян та юридичних осіб.

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Про це повідомив на брифінгу речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, пише "Суспільне".

За словами речника МЗС Китаю, європейські санкції нібито не мають юридичного підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН. Лінь Цзянь заявив, що Китай не постачає летальну зброю сторонам конфлікту в Україні та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

"Що стосується кризи в Україні (так Китай називає війну РФ проти України — ред.), то Китай налаштований на сприяння мирним переговорам. Звичайні обміни та співпраця між китайськими та російськими компаніями не повинні бути порушені. Ми закликаємо ЄС припинити завдавати шкоди законним інтересам китайських компаній за відсутності будь-яких доказів, що підтверджують його заяви", — заявив Лінь Цзянь.

У МЗС додали, що Китай готовий вжити всіх необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів своїх компаній.

  • 27 країн-членів Євросоюзу погодилися впровадити 18-ий пакет антиросійських санкцій. Новий пакет є одним з найсильніших, ухвалених за весь час. 
  • Санкції стосуються, зокрема, тіньового флоту, що допомагає росіянам збагачувати воєнний бюджет, а також банків Китаю, які допомагають росіянам обходити обмеження.
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