Зеленський: на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупантів

Президент відзначив військових, які тримають оборону на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Президент Зеленський під час вечірнього звернення розповів про підсумки доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За словами Президента, ворог найбільше зусиль зосереджує на Донеччині.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського. Фронт, передусім захист на Покровському та інших напрямках на Донеччині. Саме на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта. Я дякую всім нашим підрозділам за стійкість", – ідеться у зверненні глави держави.

Президент окремо відзначив за бої саме на Покровському напрямку військових Сил спеціальних операцій і 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем і на Новопавлівському напрямку: воїнів 5-ї штурмової бригади та 225-го окремого штурмового полку.

"Кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде", – наголошує Володимир Зеленський.