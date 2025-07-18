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ОГП: справу настоятеля храму УПЦ у Волноваському районі, який співпрацював з ФСБ, передали до суду

Йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі.

ОГП: справу настоятеля храму УПЦ у Волноваському районі, який співпрацював з ФСБ, передали до суду
Фото: Офіс генпрокурора

На Донеччині справу священнослужителя з Волноваського району, який співпрацював з ФСБ РФ, передали до суду.

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Про це інформує Офіс генпрокурора.

Обвинувачений – настоятель храму УПЦ у Волноваському районі, який встановив контакт з представником ФСБ РФ. Священник спілкувався через Telegram із співробітником російської спецслужби та добровільно погодився на співпрацю й проведення підривної діяльності проти України. 

Зокрема, священник надсилав російському куратору текстові повідомлення про дислокацію українських військовослужбовців, а також фортифікаційних споруд, що зводились для стримування ворога на підступах до важливих стратегічних рубежів. 

Також розсекречував місця ремонту військової техніки ЗСУ та звітував про бойову роботу самохідної артилерійської установки. При цьому усвідомлював, що зс рф можуть нанести по населених пунктах вогневі удари.

Для розгляду по суті прокурори Донецької обласної прокуратури скерували справу за фактом державної зради до суду. 

Обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. За державну зраду в умовах воєнного стану йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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