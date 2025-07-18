Шмигаль обговорив із генералом Сирським постачання озброєння для Сил оборони

Сторони обговорили ситуацію на фронті та потреби військових.

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським, де сторони обговорили плани з постачання озброєння для Сил оборони.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі Головкома та очільника Міноборони також був присутній начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов.

Сторони обговорили ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності України та потреби військових.

"Готуємо нове постачання озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів", – ідеться у повідомленні.

Крім того, Шмигаль та Сирський обговорили посилення обороноздатності України на тлі російського наступу.

"Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії", – написав Шмигаль.