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Центр протидії дезінформації: у Росії школярів хочуть примусово скеровувати до профтехучилищ для потреб ВПК

При цьому виші різко збільшили вартість навчання.

Центр протидії дезінформації: у Росії школярів хочуть примусово скеровувати до профтехучилищ для потреб ВПК
діти в Росії, фото ілюстративне
Фото: белогорск.рф

У Росії загострюється дефіцит робітничих кадрів через війну проти України. У відповідь на це в Держдумі РФ пропонують примусово направляти школярів, які не склали іспити після 9 класу, до закладів профтехосвіти.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

У таких закладах молодь безкоштовно навчатиметься за програмами професійної підготовки.

«Російські депутати не приховують, що прагнуть забезпечити кадрами військово-промисловий комплекс», — зазначили у ЦПД. У відомстві нагадали, що ще в лютому російський диктатор Путін закликав збільшити кількість спеціалістів для військово-промислового комплексу.

Після цієї заяви провідні виші РФ різко підвищили вартість навчання, скоротили кількість платних місць, а натомість почали активно рекламувати військові навчальні заклади.

У ЦПД вважають, що ці заходи є частиною стратегії Кремля зі звуження доступу до вищої освіти та перенаправлення молоді у сектори, критично важливі для ведення війни.
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