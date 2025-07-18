Зовнішня розвідка: в Росії поглиблюється колапс вугільної промисловості

Російська вугільна промисловість переживає глибоку кризу, що значно посилилася після втрати європейського ринку та падіння світових цін, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Під загрозою закриття опинилося вже понад півсотні вугільних підприємств. Загалом у Росії, станом на початок 2024 року, працювали 179 вугледобувних підприємств (52 шахти та 127 розрізів). Сукупні збитки галузі за січень–травень уже досягли $1,44 мільярда, а до кінця року прогнозуються на рівні приблизно $4 мільярда.

Основні причини кризи – європейське ембарго, введене в серпні 2022 року, що змусило Росію шукати нові ринки для майже чверті свого експорту, та різке падіння цін на вугілля після пікових значень 2022 року.

Попри внутрішні проблеми – зношеність інфраструктури та логістичні обмеження – саме втрата ключового ринку стала каталізатором поточної ситуації. Обмежена пропускна здатність РЖД на східному напрямку, куди тепер спрямовані основні потоки вугілля, також посилює проблеми.

Закриття шахт матиме значні соціально-економічні наслідки, особливо для мономіст і вугільних регіонів, таких, як Кемеровська область. Урядові заходи підтримки, включаючи відстрочки податків, страхових внесків, а також реструктуризацію боргів, ситуацію не врятують.