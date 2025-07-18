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Зовнішня розвідка: в Росії поглиблюється колапс вугільної промисловості

Під загрозою закриття опинилося вже понад півсотні вугільних підприємств.

Зовнішня розвідка: в Росії поглиблюється колапс вугільної промисловості
Фото: СЗР

Російська вугільна промисловість переживає глибоку кризу, що значно посилилася після втрати європейського ринку та падіння світових цін, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. 

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Під загрозою закриття опинилося вже понад півсотні вугільних підприємств. Загалом у Росії, станом на початок 2024 року, працювали 179 вугледобувних підприємств (52 шахти та 127 розрізів). Сукупні збитки галузі за січень–травень уже досягли $1,44 мільярда, а до кінця року прогнозуються на рівні приблизно $4 мільярда.

Основні причини кризи – європейське ембарго, введене в серпні 2022 року, що змусило Росію шукати нові ринки для майже чверті свого експорту, та різке падіння цін на вугілля після пікових значень 2022 року.

Попри внутрішні проблеми – зношеність інфраструктури та логістичні обмеження – саме втрата ключового ринку стала каталізатором поточної ситуації. Обмежена пропускна здатність РЖД на східному напрямку, куди тепер спрямовані основні потоки вугілля, також посилює проблеми.

Закриття шахт матиме значні соціально-економічні наслідки, особливо для мономіст і вугільних регіонів, таких, як Кемеровська область. Урядові заходи підтримки, включаючи відстрочки податків, страхових внесків, а також реструктуризацію боргів, ситуацію не врятують.
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