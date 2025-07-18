СБУ затримала “айтішника” з Франківська за підозрою в роботі на окупаційну адміністрацію на Херсонщині

Йому загрожує до 12 років тюрми.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили в Івано-Франківську власника підпільної ІТ-компанії, який працював на рашистів під час повномасштабної війни, передає пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, фігурант навмисно не реєстрував комерційну структуру у держустановах України, оскільки працював нелегально та орієнтувався на співпрацю з ворогом.

Для цього він налагодив контакт зі своїм давнім знайомим – прокремлівським пропагандистом Михайлом Шпірою, який за матеріалами СБУ заочно отримав 10 років тюрми.

Наразі засуджений переховується на лівобережжі Херсонщини, де обіймає «посаду заступника міністра цифрового розвитку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації РФ.

Саме від Шпіра фігурант отримав перше замовлення: створити фейковий «правозахисний» ресурс, що мав дискредитувати українських активістів.

У період, коли гауляйтер активно займався обліком персональних даних мешканців тимчасово захопленого регіону під виглядом цифровізації послуг для населення, фігурант передав йому зразок вебсайту для створення на його базі різноманітних інформаційних ресурсів.

Також «айтішник» займався розробкою персонального сайту Шпіра, який колаборант використовував для своєї медійної «розкрутки» та поширення кремлівської пропаганди.

Окрім роботи на окупаційного «заступника міністра» Херсонщини, фігурант виконав понад 40 замовлень від російських комерційних компаній.

Для конспірації оплати від рашистів ділок використовував криптогаманці, а також отримував гроші через третіх осіб з країн колишнього СРСР.

Кіберфахівці та слідчі СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків в офісі та оселі затриманого, а також за місцями проживання працівників підпільної ІТ-компанії, вилучено комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи та банківські картки із доказами злочинів.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. За результатами експертиз та оцінки доказів прийматимуться подальші процесуальні рішення.