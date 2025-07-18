Справу депутата Вінницької облради щодо фіктивної служби у війську скеровано до суду

Слідство встановило, що він фактично не виконував покладені на нього службові обов’язки. Обвинувачений щомісячно незаконно отримував грошове забезпечення та додаткові виплати.

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно депутата Вінницької обласної ради VІІІ скликання ‒ військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, обвинуваченого в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Досудовим розслідуванням установлено, що депутат на початку повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу. У листопаді 2022 року він ввів в оману своє командування, повідомивши про необхідність виконання ним окремих завдань із залучення благодійної допомоги поза межами військової частини.

Насправді ж, депутат не приступив до виконання обов’язків військової служби, а вибув за місцем свого проживання у м. Тульчин Вінницької області. Таким чином, він фактично не виконував покладені на нього службові обов’язки до травня 2023 року, коли його дії були викриті співробітниками правоохоронних органів.

За цей період обвинувачений щомісячно незаконно отримував грошове забезпечення та додаткові виплати для військовослужбовців. Загальна сума незаконно отриманих коштів становить майже 200 000 гривень.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 409 та ч. 2 ст. 190 КК України, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 242 тис. гривень, яку було сплачено.