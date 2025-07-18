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Джерела: у Малі ліквідували воєнного злочинця, тренера російського боксера Повєткіна

Він бук ліквідований під час "бойового завдання". 

Джерела: у Малі ліквідували воєнного злочинця, тренера російського боксера Повєткіна
Нетсеров і Повєткін
Фото: відкриті дані

У Республіці Малі знищено Ігоря Нестерова – найманця ПВК "Вагнер" і тренера російського боксера Олександра Повєткіна.

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Як повідомили джерела в українській розвідці, терориста Нестерова було вбито під час виконання ним "бойового завдання" на північному заході Африки. Раніше "вагнерівці" заявляли, що "виконали місію" в Малі, утім продовжують нести втрати на території республіки. 

Нагадаємо, що Ігор Нестеров від початку широкомасштабного вторгнення росіян брав участь в агресивній війні проти України та позував на фото разом з іншими російськими терористами. Війну Росії проти України підтримав і вихованець Нестерова, російський боксер Олександр Повєткін.

Фото: надано джерелами

Війна у Малі триває з 2012 року, коли повстанці почали кампанію проти уряду за незалежність і більшу автономію. У 2021 році там відбувся воєнний переворот і владу захопив полковник Гоїта. Саме після цього туди на його запрошення відправили російських найманців. 

У 2022, після виходу з країни військ Франції, росіяни посилили свої позиції. Зокрема, вони перекидали туди бронетехніку, писав Мілітарний
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