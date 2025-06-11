Розвідка: Росія втрачає вплив у африканському регіоні Сахель

Росія дедалі помітніше втрачає вплив в африканському регіоні Сахель, попри активне перекидання важкого озброєння та зусилля для зміцнення військової присутності через так званий "Африканський корпус".

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

"РФ стикається з дедалі помітнішою втратою впливу в регіоні Сахель, попри активне перекидання важкого озброєння та зусилля щодо зміцнення військової присутності через новостворений "Африканський корпус", — ідеться у повідомленні.

У СЗР додають, що заяви про нібито "успішне завершення місії" угруповання "Вагнер" у Малі різко контрастують з фактами на місці: безпекова ситуація продовжує погіршуватися.

"У день оголошення про виведення "вагнерівців" малійські урядові сили зазнали значних втрат та втратили контроль над стратегічним військовим табором Булькесі. Відповідальність за низку атак взяло на себе угруповання JNIM, афілійоване з "Аль-Каїдою", яке нараховує до шести тисяч бойовиків і де-факто формує протодержавне утворення від західного Малі до північного Беніну", — додають у розвідці.