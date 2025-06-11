Туск перед голосуванням за вотум довіри заявив, що проведе перестановки в уряді

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні,11 червня, виступив у парламенті і заявив, що проведе перестановки у своєму уряді в липні. Таким чином він намагається "згуртувати" правлячу коаліцію перед вотумом довіри в парламенті, за який голосуватимуть сьогодні.
Про це пишуть Bloomberg та RMF24.
Виступаючи у парламенті, Туск сказав, що "знає смак перемоги і гіркоту поразки, але не знає слова капітуляція" і готовий далі очолювати уряд. Під час виступу прем'єра представники опозиційної партії "Право і справделивість" покинули залу.
У своїй промові Туск пообіцяв, що його уряд притягне до відповідальності політиків попереднього уряду та скасує зміни в судовій системі, які поставили Польщу на шлях зіткнення з ЄС за попередньої адміністрації, що призвело до заморожування блоком мільярдів євро допомоги.
Туск також пообіцяв подальші зусилля щодо стримування міграції, що було головною темою під час президентських перегонів.
Коаліція Туска прийшла до влади 19 місяців тому, але її плани щодо відновлення верховенства права неодноразово гальмувалися загрозою вето з боку діючого президента Анджея Дуди.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на початку червня відреагував на перемогу кандидата від партії "Право і справедливість" Кароля Навроцького на президентських виборах і попросив вотум довіри в уряду.
- Згідно з конституцією Польщі, протягом 14 днів після призначення президентом прем'єр-міністр подає Сейму програму діяльності Ради міністрів із пропозицією про висловлення їй вотуму довіри.
- Сейм виносить вотум довіри абсолютною більшістю голосів за присутності щонайменше половини встановленого законом числа депутатів.
- Прем'єр-міністр також може звернутися до Сейму з проханням висловити вотум довіри Раді Міністрів у будь-який час протягом терміну своїх повноважень. Надання вотуму довіри тоді відбувається на дещо інших умовах, оскільки рішення приймається простою більшістю голосів за присутності щонайменше половини встановленої законом кількості депутатів.
- Відсутність підтримки Сеймом пропозиції про надання вотуму довіри зобов'язує прем'єр-міністра подати президенту заяву про відставку.