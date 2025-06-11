Туск перед голосуванням за вотум довіри заявив, що проведе перестановки в уряді

Він заявив, що готовий далі очолювати уряд.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні,11 червня, виступив у парламенті і заявив, що проведе перестановки у своєму уряді в липні. Таким чином він намагається "згуртувати" правлячу коаліцію перед вотумом довіри в парламенті, за який голосуватимуть сьогодні.

Про це пишуть Bloomberg та RMF24.

Виступаючи у парламенті, Туск сказав, що "знає смак перемоги і гіркоту поразки, але не знає слова капітуляція" і готовий далі очолювати уряд. Під час виступу прем'єра представники опозиційної партії "Право і справделивість" покинули залу.

У своїй промові Туск пообіцяв, що його уряд притягне до відповідальності політиків попереднього уряду та скасує зміни в судовій системі, які поставили Польщу на шлях зіткнення з ЄС за попередньої адміністрації, що призвело до заморожування блоком мільярдів євро допомоги.

Туск також пообіцяв подальші зусилля щодо стримування міграції, що було головною темою під час президентських перегонів.

Коаліція Туска прийшла до влади 19 місяців тому, але її плани щодо відновлення верховенства права неодноразово гальмувалися загрозою вето з боку діючого президента Анджея Дуди.