Про ізраїльські «Патріоти»

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що ізраїльські «Патріоти» прибули в Україну . Згодом, щоправда, Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало передачу систем .

Світ поляризується

Фото: www.idf.il Patriot PAC-2 Yahalom Армії оборони Ізраїлю Пускова установка системиАрмії оборони Ізраїлю

Якщо «Патріот» ми все ж отримали (про це трохи далі), то після відправки 90 ракет зі зберігання для потреб Сил оборони України це стало б найбільшим постачанням озброєнь за всю історію українсько-ізраїльських відносин.

Передачу 300 тисяч снарядів зі складів Європейського командування не беремо до уваги — їх просто зберігали на Близькому Сході, але рішення про них ухвалював Вашингтон.

Чому переглянули політику невтручання? Бо передача раніше гуманітарної допомоги Україні — це саме політика невтручання.

Імовірно, повідомлення, що Москва надавала підтримку під час атак з території Гази 7 жовтня — не просто повідомлення в пресі. Та й Москва давно й упевнено обрала сторону, постачаючи С-300 і Су-35С Тегерану. Імовірно, і балістику модернізують не лише для Північної Кореї. Ізраїль, очевидно, ці речі добре усвідомлює.

Як і те, для чого використають досвід виробництва сотень машинокомплектів «Шахедів» і для чого підкручують GPS-наведення в ракет.



Німецька й американська допомога

Ізраїль приймає на озброєння нові системи ППО: Arrow-3 і «Пращу Давида». Плюс прибули американські новітні протиракетні комплекси THAAD. Тому батареї «Патріотів» вивели на зберігання.

Фото: Staff Sgt. Cory D. Payne/US Air Force THAAD Система ППО/ПРО

З багатьох причин — дешевші засоби доставки (різниця з імпортом утричі), сучасні РЛС, локалізація виробництва в країні й вузька спеціалізація з перехоплення балістичних цілей.

Ну що ж, свого часу ізраїльтяни отримали до п’яти батарей «Патріот» у довгострокову оренду від Німеччини за те, що не відповіли на іракські атаки балістикою під час першої війни в Затоці.

Загалом у 1990-х перші розрахунки були американськими й нідерландськими — це екстрена допомога внаслідок кризи з Саддамом Хусейном і його вторгненням до Кувейту. Пізніше, у 2003 році, пішли вже постачання з ФРН систем їхньої локалізації — на базі автомобілів MAN, добре модернізовані, з РЛС AN/MPQ-65 наступного покоління.



Хіба я сторож брату своєму?

Оці чотири батареї з Німеччини, на мобільній базі, з німецькими ракетами, найімовірніше, і були предметом торгу.

Так, США плекають нав’язливу ідею нової адміністрації — за війну має платити Європа. До того ж Трамп хоче бути посередником, тому намагається демонструвати «нейтральність». А це ще й не пряме постачання, а лише дозвіл на реекспорт.

Ізраїль де-юре повернув їх Німеччині, а куди вона відправила далі — то її справа.

А Німеччина усвідомлює, що на тлі переданих Україні 700 тисяч снарядів і батарей «Ірисок» погіршити стосунки з Росією неможливо.

Росіяни люблять підкреслювати, згадуючи про «Патріот», що це ЗРК 1990-х років. Забуваючи, що вони пройшли щонайменше дві хвилі модернізації. І нехай перехоплення балістики не їхня спеціалізація (крім РАС-3), але вони це можуть.

Фото: EPA/UPG MIM-104A Patriot. Зенітно-ракетний комплекс

Тож застарілі чи ні?

У травні 2007 року Міноборони Ізраїлю підписало з компанією Raytheon договір на модернізацію своїх батарей Patriot до можливостей GEM вартістю 100 млн.

Та й не балістикою єдиною. Наприклад, якщо той самий «Шахед» летить на РЛС й очевидно, що позицію змінити не встигнуть, то простіше використати ракету, ніж зазнавати втрат.

Звісно, і хвилі крилатих ракет нікуди не поділися — Х-101 хоч і навчили викидати хибні цілі, але це не проблема для підсвічування потужної РЛС наведення «Патріота».

Як і той факт, що «Кинджали» є дорогою та штучною зброєю, а GEM+ здатні перехоплювати ту саму корейську балістику — навіть РАС-1 були спроможні проти «Скадів».



Вісь зла проти демократій

Нам потрібно працювати з Єрусалимом для того, щоб Ізраїль теж отримував досвід нашої війни з віссю Тегеран — Пхеньян — Москва, міг масштабувати його й осмислювати, а ми отримували від нього засоби боротьби з БпЛА та балістикою.

Бо Кремль, очевидно, і далі буде зближатися з Тегераном — потрібно наголошувати на цьому. Де-факто Ізраїль у війні з Іраном, а ворог мого ворога — мій друг.

Поки що мобільні батареї на автомобільній базі з можливістю модернізації на потужностях Берліна, із запасами ракет, нехай не останніх версій — це свіжа кров для нашої ППО. Збільшення на третину батарей «Патріотів» — це важлива поставка, стратегічного рівня. Буде більше засідок на літаки РФ, більше перехоплених КР і більше можливостей захистити тилові міста від терору.