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Financial Times: США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву систем Patriot

Йдеться про вісім систем Patriot.

Financial Times: США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву систем Patriot
ППО Patriot
Фото: EPA/UPG

Джерела, знайомі з ходом перемовин, повідомляють про переговори щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot, які ведуть США, Ізраїль і Україна.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Financial Times.

Наразі угода ще не завершена, однак вона, ймовірно, передбачатиме відправку ППО Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а вже потім до України.

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  • Ізраїльські військово-повітряні сили найближчими місяцями мають намір попрощатися із застарілими системами ППО Patriot, замінивши їхні батареї на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.
  • Тоді ізраїльські військові повідомили, що комплекси Patriot будуть остаточно деактивовані протягом двох місяців.
  • Батареї Patriot розгорнули проти деяких ракет Scud, випущених з Іраку по Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року. Того ж року система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю, але вперше здійснила перехоплення лише в 2014 році, збивши безпілотник ХАМАС, запущений із Сектора Газа.
  • Протягом наступного десятиліття система, призначена для збивання літаків, за словами військових, перехопила лише близько десяти цілей, включно з сирійськими винищувачами, які порушили повітряний простір Ізраїлю в 2014 і 2018 роках. Тепер цю систему замінять більш досконалими системами протиповітряної оборони.
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