Financial Times: США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву систем Patriot

Йдеться про вісім систем Patriot.

Джерела, знайомі з ходом перемовин, повідомляють про переговори щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot, які ведуть США, Ізраїль і Україна.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Financial Times.

Наразі угода ще не завершена, однак вона, ймовірно, передбачатиме відправку ППО Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а вже потім до України.