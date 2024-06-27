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Столтенберг вважає, що Росія ще більше посилить тиск на Україну, але серйозного прориву не отримає

Поки що українській армії вдається тримати лінію фронту.

Столтенберг вважає, що Росія ще більше посилить тиск на Україну, але серйозного прориву не отримає
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує від Росії будь-яких серйозних проривів на фронті, передає Tagesschau.

"Цієї весни і влітку вони знову спробували почати наступ, але поки досягли лише незначного успіху", - сказав Столтенберг.

На думку НАТО, РФ ще більше посилить тиск на Україну і продовжить авіаудари. Поки що українській армії вдається тримати лінію фронту, наголосив генсек. Сили оборони продовжують завдавати великих втрат російським окупантам під час боєзіткнень на суші, так і залучаючи авіацію на малих висотах.

  • Генеральний штаб ЗСУ 27 червня повідомляв, що станом на 16.00 зафіксували 87 бойових зіткнень на фронті. Росіяни збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку.
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