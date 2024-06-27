Столтенберг вважає, що Росія ще більше посилить тиск на Україну, але серйозного прориву не отримає

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує від Росії будь-яких серйозних проривів на фронті, передає Tagesschau.

"Цієї весни і влітку вони знову спробували почати наступ, але поки досягли лише незначного успіху", - сказав Столтенберг.

На думку НАТО, РФ ще більше посилить тиск на Україну і продовжить авіаудари. Поки що українській армії вдається тримати лінію фронту, наголосив генсек. Сили оборони продовжують завдавати великих втрат російським окупантам під час боєзіткнень на суші, так і залучаючи авіацію на малих висотах.