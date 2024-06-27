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Росія обстріляла авіабомбами район житлової забудови Харкова, є поранені (оновлено)

Попередньо постраждав гуртожиток одного з місцевих вишів.

Росія обстріляла авіабомбами район житлової забудови Харкова, є поранені (оновлено)
Обстріл Харкова 27 червня 2024 року

27 червня після обіду Росія атакувала Харків. Під обстріл потрапив Київський район обласного центру.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, удар припав на район житлової забудови.

"Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", - додав міський голова.

Оновлення 16.54. Синєгубов заявив, що за інформацією медиків екстреної допомоги, є четверо постраждалих.

"Чоловік отримав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок, у жінки - гостра реакція на стрес", - повідомив голова ОВА і додав, що у ще двох осіб - теж гострі реакції на стрес.

Обласна прокуратура згодом повідомила про 5 потерпілих.

Обстріл Харкова 27 червня 2024 року
Обстріл Харкова 27 червня 2024 року

Обстріл Харкова 27 червня 2024 року
Обстріл Харкова 27 червня 2024 року

У ДСНС розповіли, що були також пошкоджені вікна і ворота місцевої пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали. А одна з російських авіабомб влучила у житловий будинок, але не розірвалась.

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