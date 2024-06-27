​П'ятеро бойовиків, які штурмували Авдіївку, Бахмут і Роботине, отримали по 15 років тюрми

15 років тюрми отримали ще п'ятеро бойовиків, які штурмували Авдіївку, Бахмут та Роботине і потрапили у полон.

Як ідеться на сайті Служби безпеки, один із засуджених - житель Донецька. У 2015 році він вступив до підконтрольної Росії «народної міліції ДНР» і воював проти сил АТО на сході України.

Після початку повномасштабної війни зловмисник «перевівся» до снайперського підрозділу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ і працював по вогневих позиціях ЗСУ під Авдіївкою.

Інший засуджений - уродженець Криму, який відбував покарання за тяжкі злочини в тюрмі. Там він добровільно долучився до окупаційних загонів «шторм-V». Після підготовки на полігонах тимчасово окупованої частини Запорізької області його призначили стрільцем штурмового підрозділу окупантів і відправили у напрямку Роботиного.

Серед інших засуджених – вогнеметник і двоє стрільців угруповань «Восток» та «Кальміус», які воювали проти Сил оборони в районах Оленівки та Волновахи.

Суд визнав бойовиків винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України.