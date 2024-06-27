На мисі Чауда в окупованому Криму збільшилася площа пожежі

Супутникові знімки показали збільшення площі пожежі в районі мису Чауда в окупованому Криму, звідки росіяни запускають по Україні "шахеди".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Порівняння супутникових знімків за 25 і 26 червня показує, що охоплена пожежею територія значно зросла, внаслідок чого вогонь дійшов до будівель на території військової частини.

Про пожежу стало відомо 25 червня. Що спричинило займання – невідомо: про атаки ракет чи безпілотників на цей район Криму в останні дні не повідомляли.

За даними "Радіо Свобода", військовий полігон на мисі Чауда наприкінці 80-х був закритий, однак у 2016 році РФ знову відкрила його роботу. Також у 2019 році російські повітряно-космічні сили проводили тут авіашоу і навчання.

Російські військові забороняли кримчанам вхід на територію мису Чауда в період з 1 листопада 2022 року по 30 травня 2023 року. У російських ЗМІ писали, що там будуть проводитися заходи із забезпечення випробувальних робіт.