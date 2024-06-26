В тимчасово окупованому Криму сталася пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали "Шахеди" по Україні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на супутникові знімки.

На супутниковому знімку, зробленому вранці в понеділок, видно пожежу на мисі Чауда. Тут розташований військовий полігон армії РФ.

Що стало причиною пожежі, невідомо: про ракетні атаки чи атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося.

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляв, що на мисі Чауда пролунав вибух, після чого над ним почав здійматися дим. За даними джерел каналу, на мисі вибухнув боєкомплект. Російська влада вибух не коментувала.