В тимчасово окупованому Криму сталася пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали "Шахеди" по Україні.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на супутникові знімки.
На супутниковому знімку, зробленому вранці в понеділок, видно пожежу на мисі Чауда. Тут розташований військовий полігон армії РФ.
Що стало причиною пожежі, невідомо: про ракетні атаки чи атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося.
Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляв, що на мисі Чауда пролунав вибух, після чого над ним почав здійматися дим. За даними джерел каналу, на мисі вибухнув боєкомплект. Російська влада вибух не коментувала.
- Вранці 23 червня місцеві та російські телеграм-канали повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи і роботу ППО в районі Севастополя, а також Євпаторії та Сак. При цьому під час атаки сигнал про повітряну тривогу в місті не вмикався, а на пляжах було багато сімей із дітьми. Пізніше окупаційний “голова” Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про загиблих і постраждалих. Серед жертв – донька заступника міського голови Магадана.
- Міноборони РФ визнало, що падіння уламків було спричинено роботою російської ППО по ракеті, що пролітала. Як стверджують у російському відомстві, під час атаки на місто використовувалася ракета ATACMS.
- Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук прокоментував вибухи в окупованому Севастополі 23 червня, внаслідок яких, за твердженням окупантів, загинули щонайменше чотири особи. Він наголосив, що ЗСУ не застосовують зброю для ударів по населенню чи цивільній інфраструктурі.