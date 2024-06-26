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​Петиція про позбавлення Тищенка депутатського мандата за добу набрала 25 тисяч підписів

Її автор вважає, що дії нардепа "завдають шкоди іміджу України".

​Петиція про позбавлення Тищенка депутатського мандата за добу набрала 25 тисяч підписів
Микола Тищенко
Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

24 червня на сайті Верховної Ради створили петицію про позбавлення повноважень народного депутата Миколи Тищенка. За добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів, а станом на сьогодні - має 26137 підписів.

Автор петиції Андрій Шевердєєв заявив, що Тищенка потрібно позбавити мандата у зв'язку з його "аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем, перевищенням повноважень".

"Щиро й неухильно кожен обраний представник має йти шляхом дотримання законів та виконання своїх обов'язків. Епоха тяжких випробувань для нашої країни, на жаль, не сприяє повазі до згаданих принципів. Неприпустимим є його зловживання статусом, перевищення службових повноважень і рекет... Країна не може дозволити собі такого представника", – ідеться в петиції.

Автор наголосив, що обов'язком кожного депутата є чесне й відповідальне служіння народу, а дії Тищенка "завдають шкоди іміджу" України.

Учора Печерський райсуд призначив запобіжний захід Тищенку, підозрюваному в незаконному утриманні людини – цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.

Справа Миколи Тищенка

  • Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів. 
  • Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата". 
  • Увечері 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 

Інші інциденти за участю Тищенка

  • У 2020 році, у розпал карантину під час пандемії Covid-19, журналісти з’ясували, що ресторан Тищенка "Велюр" продовжував свою роботу, обслуговуючи бізнесменів, нардепів, "кварталівців" та інших VIP-гостей. ЗМІ писали, що після того президент Зеленський "мав жорстку розмову" з Тищенком. Але вже в 2021 дружина Тищенка Алла Барановська відсвяткувала день народження у готелі Fairmont.
  • У вересні 2021 Тищенко у Верховній Раді побився нардепом з Гео Леросом після того, як він вкотре розкритикував  президента та його офіс.
  • З початком повномаштабного вторгнення Росії родина Тищенка переїхала в Ужгород і почала позиціонувати себе як організаторів благодійних заходів для збору допомоги військовим. Заходи проводили в Празі та Парижі, але звітів не надавали. 
  • Пізніше стало відомо, що Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою". При цьому голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевняв, що не відправляв Тищенка у відрядження до Тайланду.
  • Нещодавно також стало відомо, що родич Тищенка фігурує у справі виведення бюджетних коштів при будівництві метро на Виноградар.
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