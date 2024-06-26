​Петиція про позбавлення Тищенка депутатського мандата за добу набрала 25 тисяч підписів

24 червня на сайті Верховної Ради створили петицію про позбавлення повноважень народного депутата Миколи Тищенка. За добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів, а станом на сьогодні - має 26137 підписів.
Автор петиції Андрій Шевердєєв заявив, що Тищенка потрібно позбавити мандата у зв'язку з його "аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем, перевищенням повноважень".
"Щиро й неухильно кожен обраний представник має йти шляхом дотримання законів та виконання своїх обов'язків. Епоха тяжких випробувань для нашої країни, на жаль, не сприяє повазі до згаданих принципів. Неприпустимим є його зловживання статусом, перевищення службових повноважень і рекет... Країна не може дозволити собі такого представника", – ідеться в петиції.
Автор наголосив, що обов'язком кожного депутата є чесне й відповідальне служіння народу, а дії Тищенка "завдають шкоди іміджу" України.
Учора Печерський райсуд призначив запобіжний захід Тищенку, підозрюваному в незаконному утриманні людини – цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.
Справа Миколи Тищенка
- Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів.
- Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата".
- Увечері 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі.
Інші інциденти за участю Тищенка
- У 2020 році, у розпал карантину під час пандемії Covid-19, журналісти з’ясували, що ресторан Тищенка "Велюр" продовжував свою роботу, обслуговуючи бізнесменів, нардепів, "кварталівців" та інших VIP-гостей. ЗМІ писали, що після того президент Зеленський "мав жорстку розмову" з Тищенком. Але вже в 2021 дружина Тищенка Алла Барановська відсвяткувала день народження у готелі Fairmont.
- У вересні 2021 Тищенко у Верховній Раді побився нардепом з Гео Леросом після того, як він вкотре розкритикував президента та його офіс.
- З початком повномаштабного вторгнення Росії родина Тищенка переїхала в Ужгород і почала позиціонувати себе як організаторів благодійних заходів для збору допомоги військовим. Заходи проводили в Празі та Парижі, але звітів не надавали.
- Пізніше стало відомо, що Тищенко організовує в Таїланді "зустріч із громадою". При цьому голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевняв, що не відправляв Тищенка у відрядження до Тайланду.
- Нещодавно також стало відомо, що родич Тищенка фігурує у справі виведення бюджетних коштів при будівництві метро на Виноградар.