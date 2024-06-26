​​​​​​​Нічні обстріли Куп'янська та Борової спровокували пожежі на Харківщині

У ніч на середу російські війська обстріляли Куп'янськ і Борову на Харківщині.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Куп'янськ. Унаслідок обстрілу КАБ горіли будинок, автомобіль... Борова. Унаслідок обстрілу горів магазин. Пошкоджено будівлю аптеки та скління будівлі ЦРЛ", - написав він у Telegram.

Голова ОВА також повідомив, що напередодні ворожих авіаударів зазнали Харків (пошкоджене скління квартирних і під'їзних вікон будинків) і Бобрівка (пошкоджені 3 будинки, постраждали 4 особи).

Унаслідок удару С-300 по Одноробівці пошкоджена будівля освітнього закладу.

Як повідомлялося, росіяни скинули на Харківщину за добу 43 керовані авіаційні бомби.