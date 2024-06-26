"Ставив би під сумнів вибір направити сили як гарматне м'ясо": речник Пентагону – про відправку громадян КНДР в Україну

У Пентагоні прокоментували інформацію щодо ймовірної відправки військових КНДР на окуповану територію України. Журналіст запитав у генерала ставлення до заяви про те, що інженерний підрозділ армії Північної Кореї буде направлено до Донецька.

Бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу сказав, що відправка корейців – це те, за чим слід стежити. Він припустив, що сили КНДР потрібні Росії як "гарматне м'ясо".

"Відправка, я вважаю, це те, за чим точно потрібно слідкувати. Я думаю, якби я був військовим керівником Північної Кореї, я би поставив під сумнів вибір направити мої сили як гарматне м'ясо на незаконну війну проти України. І ми бачили втрати російських військ, але, знову таки, це те, за чим ми будемо слідкувати", – сказав він.

Фото: Breaking defence Пет Райдер (архівне)