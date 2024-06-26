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Четверо чоловіків намагалися вдертися у маєток Ріші Сунака - їх затримали

Порушники виявилися політичними активістами, які мали претензії до уряду.

Четверо чоловіків намагалися вдертися у маєток Ріші Сунака - їх затримали
Маєток Ріші Сунака
Фото: BBC

Британська поліція заарештувала чотирьох людей, які намагалися потрапити на територію приватного маєтку британського прем'єр-міністра Ріші Сунака у його виборчому окрузі Норталлертон.

Як повідомляє BBC, правоохоронцям вдалося затримати порушників "за хвилину до того, як вони б опинилися поблизу будинку". Виявилося, що чоловіки належать до руху "Молодь вимагає" і мали на меті зробити лідеру консерваторів, за їхніми словами, "прощальний подарунок" у вигляді псування його майна. 

Політичні вимоги зловмисників полягають у запровадженні ембарго на продаж зброї Ізраїлю та скасуванні ліцензій на видобуток газу та нафти, виданих урядом після 2021 року.

Речник прем'єра заявив, що Сунак висловив вдячність поліції за їхню швидку реакцію на інцидент та захист його родини. 

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