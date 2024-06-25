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Мінфін США запровадив санкції проти 50 осіб і компаній, які фінансують іранську армію

Підсанкційні особи та компанії є частиною розгалуженої "тіньової банківської" мережі, яка з 2020 року фінансує армію Ірану.

Мінфін США запровадив санкції проти 50 осіб і компаній, які фінансують іранську армію

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти майже 50 фізичних та юридичних осіб, яких підозрюють у фінансуванні іранської армії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) накладає санкції на майже 50 юридичних та фізичних осіб, які є складовою розгалуженої "тіньової банківської" мережі, яка з 2020 року використовується Міністерством оборони та матеріально-технічного забезпечення Ірану (MODAFL) та Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) для отримання незаконного доступу до міжнародної фінансової системи та проведення операцій на мільярди доларів", — ідеться у заяві Мінфіну.

Як зазначається, мережі іранських обмінних пунктів і десятки іноземних "тіньових" компаній під їх дають змогу Ірану маскувати доходи, які країна генерує за кордоном і використовує для закупівлі і розробки передових систем озброєння, зокрема безпілотні літальні апарати. 

Зазначається, що MODAFL та КВІР займаються кількома видами комерційної діяльності, що приносять дохід, насамперед від продажу нафти та нафтохімічної продукції.

Завдяки цим доходам Іран також фінансує постачання зброї єменським хуситам і БпЛА до Росії для обстрілів мирного населення України.

До списку обмежень США, зокрема, додали 27 компаній, які працювали під підкриттям і базувалися у Гонконгу, ОАЕ і Маршаллових Островах, що використовуються для приховування міжнародної фінансової діяльності MODAFL.

"Ми наклали санкції на сотні цілей, залучених до незаконної нафтової та нафтохімічної діяльності Ірану і продовжуватимемо переслідувати тих, хто прагне фінансувати дестабілізуючу терористичну діяльність Ірану. Ми продовжуємо працювати з союзниками та партнерами, а також із світовою фінансовою індустрією, щоб підвищити пильність щодо руху коштів на підтримку тероризму", — сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

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