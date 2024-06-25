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ЗМІ: Фон дер Ляєн знову висунули на посаду голови Єврокомісії

Очолити Європейську Раду має колишній прем'єр Португалії Кошта, а за дипломатію відповідатиме чинна голова уряду Естонії Кая Каллас. 

ЗМІ: Фон дер Ляєн знову висунули на посаду голови Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн

Країни Євросоюзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду голови Єврокомісії. 

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Агентство дізналося про відповідну домовленість у вівторок із переговорних кіл.

Кандидатуру, про яку потім офіційно оголосять лідери країн ЄС, згодом має затвердити Європейський парламент. Голосування заплановано на 27-28 червня.

Раніше повідомлялося, що лідери 27 країн-членів ЄС не змогли дійти остаточної згоди щодо розподілу ключових посад блоку після обрання нового складу Європарламенту.

Зазначалося, що основною претенденткою на посаду президентки Єврокомісії залишається Урсула фон дер Ляєн. Очолити Європейську Раду має колишній прем'єр Португалії Антоніу Кошта, а за дипломатію замість Жозепа Борреля відповідатиме чинна голова уряду Естонії Кая Каллас

Урсула фон дер Ляєн очолює Єврокомісію з 2019 року. 

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