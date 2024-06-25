Японія послабила візові вимоги для українців

Японія послабила візові вимоги для громадян України із 24 червня.

Про це повідомили на сторінці посольства Японії в Украні в соцмережі Х.

"Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України", – написали у відомстві, однак не уточнили, які саме вимоги послаблюють.

З 24 червня 🇯🇵 послаблює візові вимоги для громадян 🇺🇦. Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між 🇺🇦 та 🇯🇵, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови 🇺🇦. pic.twitter.com/o3hyl6Biku — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) June 25, 2024

Наразі, як йдеться на сайті посольстсва, Консульський відділ Посольства Японії в Україні не надає послуг, а тому оформити візу в Україні неможливо.

Натомість, громадяни України мають право оформити візу в посольствах Японії у сусідніх країнах: Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові.

Громадяни України, що мають дозвіл на довгострокове перебування у будь-якій іншій країні, мають право звернутися до посольства Японії в країні свого перебування.

Подати документи на візу онлайн неможливо.