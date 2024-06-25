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Японія послабила візові вимоги для українців

Візові вимоги послабили із 24 червня.

Японія послабила візові вимоги для українців
Закордонний паспорт
Фото: dpsu.gov.ua

Японія послабила візові вимоги для громадян України із 24 червня. 

Про це повідомили на сторінці посольства Японії в Украні в соцмережі Х.

"Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України", – написали у відомстві, однак не уточнили, які саме вимоги послаблюють.

Наразі, як йдеться на сайті посольстсва, Консульський відділ Посольства Японії в Україні не надає послуг, а тому оформити візу в Україні неможливо. 

Натомість, громадяни України мають право оформити візу в посольствах Японії у сусідніх країнах: Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові. 

Громадяни України, що мають дозвіл на довгострокове перебування у будь-якій іншій країні, мають право звернутися до посольства Японії в країні свого перебування. 

Подати документи на візу онлайн неможливо.

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