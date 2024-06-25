КНДР вп'яте за місяць запустила до Південної Кореї кулі зі сміттям

Північна Корея в ніч на 25 червня запустила близько 350 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї. Це вже вп'яте від початку місяця.
Про це пише Yonhap.
Близько 100 повітряних куль, в основному з макулатурою та сміттям, приземлилися в Сеулі та в північній частині провінції Кьонгі.
Аналіз вилучених повітряних куль показав, що токсичних речовин у них не було.
Запуск відбувся після того, як Кім Йо Чжон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, натякнула в п’ятницю відправляти більше повітряних куль до Південної Кореї у відповідь на антипхеньянські листівки, які іноді кулями надсилають активісти до КНДР.
- Від 28 травня Північна Корея запустила майже 2000 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
- У відповідь 9 червня Південна Корея вперше за шість років увімкнула га кордоні із КНДР через гучномовці антипхеньянські передачі. Але наступного дня відмовилися від цієї ідеї, імовірно, щоб запобігти виходу ситуації з-під контролю.
- Південнокорейські активісти іноді запускають у бік КНДР повітряні кулі з листівками з критикою північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а також USB-флешки із забороненими в КНДР кліпами k-pop виконавців.