Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
ГоловнаСвіт

КНДР вп'яте за місяць запустила до Південної Кореї кулі зі сміттям

Військові Сеула зафіксували близько 350 повітряних куль вночі.

КНДР вп'яте за місяць запустила до Південної Кореї кулі зі сміттям
Повітряна куля зі сміттям з КНДР приземлилася на рисовому полі в північно-західному прикордонному окрузі Ганхва Південної Кореї
Фото: EPA/UPG

Північна Корея в ніч на 25 червня запустила близько 350 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї. Це вже вп'яте від початку місяця.

Про це пише Yonhap.

Близько 100 повітряних куль, в основному з макулатурою та сміттям, приземлилися в Сеулі та в північній частині провінції Кьонгі.

Аналіз вилучених повітряних куль показав, що токсичних речовин у них не було. 

Запуск відбувся після того, як Кім Йо Чжон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, натякнула в п’ятницю відправляти більше повітряних куль до Південної Кореї у відповідь на антипхеньянські листівки, які іноді кулями надсилають активісти до КНДР.

  • Від 28 травня Північна Корея запустила майже 2000 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
  • У відповідь 9 червня Південна Корея вперше за шість років увімкнула га кордоні із КНДР через гучномовці антипхеньянські передачі. Але наступного дня відмовилися від цієї ідеї, імовірно, щоб запобігти виходу ситуації з-під контролю.
  • Південнокорейські активісти іноді запускають у бік КНДР повітряні кулі з листівками з критикою північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а також USB-флешки із забороненими в КНДР кліпами k-pop виконавців.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies