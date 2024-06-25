КНДР вп'яте за місяць запустила до Південної Кореї кулі зі сміттям

Повітряна куля зі сміттям з КНДР приземлилася на рисовому полі в північно-західному прикордонному окрузі Ганхва Південної Кореї

Північна Корея в ніч на 25 червня запустила близько 350 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї. Це вже вп'яте від початку місяця.

Про це пише Yonhap.

Близько 100 повітряних куль, в основному з макулатурою та сміттям, приземлилися в Сеулі та в північній частині провінції Кьонгі.

Аналіз вилучених повітряних куль показав, що токсичних речовин у них не було.

Запуск відбувся після того, як Кім Йо Чжон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, натякнула в п’ятницю відправляти більше повітряних куль до Південної Кореї у відповідь на антипхеньянські листівки, які іноді кулями надсилають активісти до КНДР.