Герцог Люксембургу розпочав процес передачі влади сину

69-річний правитель свого часу сам зійшов на престол внаслідок зречення.

Хвиля зречень європейських монархів докотилася і до Люксембургу - у герцогстві процес передачі влади вже розпочався на офіційному рівні.

Як пише France24, під час звернення з нагоди національного свята Великий герцог Анрі заявив, що призначив сина Гійома своїй представником-лейтенантом. Титул означає, що спадкоємець поступово перебиратиме на себе повноваження батька.

За словами прем'єр-міністра країни Люка Фрідена, процес не буде швидким і може зайняти кілька років.

69-річний Анрі свого часу сам став герцогом після зречення попередника. У Люксембурзі монарх не грає особливої політичної ролі і був позбавлений навіть права підписувати закони, коли у 2008 році відмовився схвалити легалізацію евтаназії через релігійні переконання.