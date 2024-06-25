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Герцог Люксембургу розпочав процес передачі влади сину

69-річний правитель свого часу сам зійшов на престол внаслідок зречення.

Герцог Люксембургу розпочав процес передачі влади сину
Герцог Анрі з дружиною
Фото: EPA/UPG

Хвиля зречень європейських монархів докотилася і до Люксембургу - у герцогстві процес передачі влади вже розпочався на офіційному рівні.

Як пише France24, під час звернення з нагоди національного свята Великий герцог Анрі заявив, що призначив сина Гійома своїй представником-лейтенантом. Титул означає, що спадкоємець поступово перебиратиме на себе повноваження батька.

За словами прем'єр-міністра країни Люка Фрідена, процес не буде швидким і може зайняти кілька років. 

69-річний Анрі свого часу сам став герцогом після зречення попередника. У Люксембурзі монарх не грає особливої політичної ролі і був позбавлений навіть права підписувати закони, коли у 2008 році відмовився схвалити легалізацію евтаназії через релігійні переконання.

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