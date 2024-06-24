Прокурори ЄС розпочали розслідування щодо екскерівника Європейського інвестиційного банку

Прокурори ЄС, яким доручено розслідувати серйозні фінансові злочини, почали розслідування щодо колишнього президента Європейського інвестиційного банку Вернера Хоєра.

Про це пише Politico.

Офіс Європейського прокурора (EPPO) заявив, що розслідування стосується "двох осіб, підозрюваних у корупції та зловживанні впливом, а також у незаконному привласненні коштів ЄС". Поліцейські з Німеччини та Люксембургу за останні місяці вилучили матеріали, пов’язані з розслідуванням. Вони також обшукали будинок Хоєра.

Як підтвердив адвокат Вернера Хоєра, який пішов у відставку з посади президента ЄІБ наприкінці минулого року, той "стикнувся з корупційною справою".

Хойєр заперечив будь-які правопорушення зі свого боку через адвоката. Захисник сказав, що "розслідування ЄОКЗР зосереджено на від'їзді співробітника ЄІБ і компенсації, виплаченій йому в цьому контексті".

"Звинувачення проти мене є відверто абсурдними та необґрунтованими. Я очікую, що вони будуть повністю розслідувані та з’ясовані, і прошу ЄІБ повністю співпрацювати з ЄОКЗР", – прокоментував розслідування виданню сам Хоєр.

Адвокат Хоєра Ніколаос Газеас заявив, що його клієнт "прямо попросив зняти імунітет з нього та з приміщень ЄІБ, щоб це звинувачення можна було роз’яснити".

Представник Банку зазначив, що установа повністю співпрацюватиме з Європейською прокуратурою в цьому питанні, якщо це буде потрібно.