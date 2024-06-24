Прокурори ЄС розпочали розслідування щодо екскерівника Європейського інвестиційного банку

Прокурори ЄС, яким доручено розслідувати серйозні фінансові злочини, почали розслідування щодо колишнього президента Європейського інвестиційного банку Вернера Хоєра.
Про це пише Politico.
Офіс Європейського прокурора (EPPO) заявив, що розслідування стосується "двох осіб, підозрюваних у корупції та зловживанні впливом, а також у незаконному привласненні коштів ЄС". Поліцейські з Німеччини та Люксембургу за останні місяці вилучили матеріали, пов’язані з розслідуванням. Вони також обшукали будинок Хоєра.
Як підтвердив адвокат Вернера Хоєра, який пішов у відставку з посади президента ЄІБ наприкінці минулого року, той "стикнувся з корупційною справою".
Хойєр заперечив будь-які правопорушення зі свого боку через адвоката. Захисник сказав, що "розслідування ЄОКЗР зосереджено на від'їзді співробітника ЄІБ і компенсації, виплаченій йому в цьому контексті".
"Звинувачення проти мене є відверто абсурдними та необґрунтованими. Я очікую, що вони будуть повністю розслідувані та з’ясовані, і прошу ЄІБ повністю співпрацювати з ЄОКЗР", – прокоментував розслідування виданню сам Хоєр.
Адвокат Хоєра Ніколаос Газеас заявив, що його клієнт "прямо попросив зняти імунітет з нього та з приміщень ЄІБ, щоб це звинувачення можна було роз’яснити".
Представник Банку зазначив, що установа повністю співпрацюватиме з Європейською прокуратурою в цьому питанні, якщо це буде потрібно.
- ЄІБ, що базується в Люксембурзі, функціонує як кредитний підрозділ ЄС і відіграє важливу роль у стимулюванні розвитку та інтеграції в межах блоку, пропонуючи позики, гарантії та інвестиції в державний і приватний сектори.
- Банк заснований у 1958 році. Він зіграв роль у підтримці європейської економіки після пандемії Covid-19 і підтримує політику ЄС у понад 160 країнах.
- У березні антишахрайське управління ЄС перевіряло кредит ЄІБ на 200 млн євро, який отримав аеропорт Будапешта.