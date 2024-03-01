Антишахрайське управління ЄС перевіряє кредит ЄІБ на 200 млн євро, який отримав аеропорт Будапешта

Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) розслідує звинувачення в “серйозних неправомірних діях” співробітників Європейського інвестиційного банку щодо кредиту в розмірі 200 мільйонів євро, який аеропорт Будапешта отримав у 2018 році.

Про це пише Politico з посиланням на дані розслідування.

Слідчі допитали колишнього віцепрезидента ЄІБ Вазіла Гудака в Брюсселі на початку лютого як “особу, причетну до схвалення кредиту”. Вони також цікавилися обранням Гудака до виконавчої ради аеропорту через занепокоєння тим, що експосадовець банку порушив конфлікт інтересів.

Допит Гудака відбувся після скарги, поданої до антишахрайського управління ЄС, де стверджується, що він міг отримати “особисті вигоди” від схвалення кредиту. Він звинувачення відкидає, називаючи їх “просто неправдивими”.

У скарзі також зазначалося, що розширення аеропорту, яке фінансувалося коштом кредиту, не відповідало екологічним і соціальним стандартам. Слідство перевіряє, чи міг Гудак впливати на персонал банку, щоб вони нехтували цими критеріями під час оцінки кредиту.