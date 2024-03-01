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Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула

Швеція вступить у НАТО попри протести Угорщини й Туреччини.

Два століття політики неприєднання канули в лету. Без проходження Плану дій до членства, без переговорів. Закінчилася ціла епоха — нейтральних Швеції та Фінляндії.

Система <i>Archer</i> артилерійського полку збройних сил Швеції під час військових навчань на полігоні поблизу міста Крістіанстад, 6 травня 2023 року.
Фото: EPA/UPG
Система Archer артилерійського полку збройних сил Швеції під час військових навчань на полігоні поблизу міста Крістіанстад, 6 травня 2023 року.

Причому Фінляндія тяжіла до торгівлі із СРСР, закуповувала в Москви енергоносії та військову техніку в обмін на ковбасу й технології, оминаючи політичні обмеження часів Холодної війни.

А Швеція розраховувала на свої сили, розробивши стратегію зльотів бойових літаків із розвиненої дорожньої мережі, стратегію розвитку власного ВПК, відновила призов і територіальні частини.

Володимир Володимирович, як завжди, всіх переграв — збільшив протяжність кордонів з Альянсом на 1230 км, перетворив Балтійське море на внутрішнє море НАТО: тепер Польща, Фінляндія та країни Балтії будуть обтикані протикорабельними ракетами, як дикобраз голками.

На острові Готланд розгортають танковий полк і підрозділ ППО. Швеція модернізує свої неатомні підводні човни в носії ракет Tomahawk. Фінляндія замовила 64 F-35 на заміну F-18.

На північному фланзі НАТО 250 сучасних літаків, включаючи 143 F-35 — це серйозна сила.

Спільні тренування Повітряних сил Фінляндії (<i>Hornets</i>) і Норвегії (винищувачі <i>F-16</i>), 1 липня 2020
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Спільні тренування Повітряних сил Фінляндії (Hornets) і Норвегії (винищувачі F-16), 1 липня 2020

У разі ескалації пів сотні тралерів жителів півночі виставлять мінні загородження — перекриють вузьке горло Фінської затоки, у тому числі для газовозів і танкерів. А з Кенігсбергом станеться те, що зараз зі штабами й доками в Севастополі, поки росіяни вивчатимуть, що робив Балтійський флот дві світові війни. 

Світ змінився безповоротно — нейтралітет, «старий нейтралітет» тривалістю два сторіччя перестав бути гарантією того, що до тебе не вторгнуться.

Він був таким за кайзера, за Гітлера, а за Путіна вже ні.

Стокгольм готує найбільший — майже на 700 млн доларів — пакет допомоги Україні, сумарно вона сягає 3 млрд доларів.

Найважливіше для нас — артилерійські снаряди. Хоч імовірно, французи схиляються до чеського плану закупівлі снарядів у ПАР, Туреччини, Індії та умовного Пакистану, ця справа не швидка. Будь-яка допомога нам потрібна негайно, бо снарядний голод тут і зараз.

Важке піхотне озброєння, останнього кілометра — РПГ Carl Gustaf, ПТРК TOW-2, ПЗРК RBS-70. Перевірене в нас на фронті озброєння — RBS-70 має режим ураження малої цілі безконтактним підривником (вони здатні збивати, наприклад, «ланцети»), протитанкове озброєння може атакувати з верхньої півсфери і здійснювати тандемні постріли, що пробивають найсучасніші танки.

<i>RBS 70</i> Корпусу морської піхоти США.
Фото: Alyssa Chuluda
RBS 70 Корпусу морської піхоти США.

Так, це не САУ Archer, але під час штурму опорника вразити ворожі машини з десантом і збити FPV безцінно.

Швеція приєдналася до морської коаліції — десять 15-метрових катерів Combat Boat 90 і 20 малих 8-метрових катерів. Плюс міни й малі торпеди для них. 

Шведи — спеціалісти в діях у бурій воді, а їхні катери, крім 40 мм гранатометів і спарених Browning, несуть системи постановки з восьми мін і глибинні бомби — і проти підводних човнів, і проти диверсантів.

Створити периметр безпеки для наших суховантажів у північно-західній частині Чорного моря, скувавши ЧФ у Криму й Новоросійську — стратегічне завдання. Це і надходження валюти, і робочі місця для сотень тисяч людей в Україні: у перевалці, сільському господарстві й транспорті. Це ключова річ у війні на виснаження — стабільність економіки.

CB90 з ПЗРК і Hellfire цілком можуть супроводжувати судна й перешкоджати висадці оглядових груп з Мі-8. Невеликі ж швидкісні катери здатні діяти в гирлі Дніпра й постачати наші плацдарми на лівому березі.

Плюс інвестиції в проєкт постачання БМП CV90 спільно з Данією: цілком можливо, що плани закупити 1000 бронемашин, про які заявляла Україна, — це спільні постачання й договори про експлуатацію, як-ті, що ми підписали з Чехією. 

Тобто гроші коаліції для країни, яка здатна виробляти техніку.

Бойові машини <i>CV90</i> збройних сил Швеції під час військових навчань на полігоні Рінкабі поблизу міста Крістіанстад, Швеція, 6 травня 2023 р.
Фото: EPA/UPG
Бойові машини CV90 збройних сил Швеції під час військових навчань на полігоні Рінкабі поблизу міста Крістіанстад, Швеція, 6 травня 2023 р.

Це добре броньована й озброєна 40 мм гарматою БМП, чудово себе показала, нічний канал, високе виживання екіпажу — це те, що лікар прописав нам під час війни на виснаження та великої кількості дронів.

Робота з підготовлених позицій, оснащених сітками, на викочуванні, зі зворотних схилів, з капонірів, уночі, користуючись перевагою оптики й тепловізора — не обов'язково вони будуть класичними наскоками з висадкою десанту. 

Загалом же світ змінився безповоротно — країни, які уникали конфронтації століттями, обрали, до кого пристати.

І це не ті, хто з обличчям, яке не влазить в екран, несе маячню про те, що потрібно повторювати подвиг голодних блокадників; хто зносить міста чавуном і передає нам полонених у стані дистрофії.

Північні країни створили об'єднані ВПС, беруть участь у морській коаліції та коаліції БМП, постачають нас снаряди й важке піхотне озброєння, беруть участь у закупівлях техніки на ринку. 

2024 року бути поза Альянсом означає бути в небезпеці. Це те, що треба зарубати на носі всім нашим політикам.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на прес-конференції після того, як парламент Угорщини проголосував «за» ратифікацію вступу Швеції до НАТО, Стокгольм, 26 лютого 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на прес-конференції після того, як парламент Угорщини проголосував «за» ратифікацію вступу Швеції до НАТО, Стокгольм, 26 лютого 2024 року.

Кирило Данильченко ака Ронін
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