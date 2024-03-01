Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34
Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
ГоловнаСвіт

"Шатдаун" скасовується: Сенат підтримав продовження фінансування уряду

Документ був одразу ж переданий на підпис Джо Байдену.

"Шатдаун" скасовується: Сенат підтримав продовження фінансування уряду
Фото: betterworldcampaign.org

Зупинки функціонування уряду США, яку називають терміном "шатдаун", найближчим часом не буде. Услід за Палатою представників Сенат теж схвалив резолюцію, яка дозволяє тимчасово продовжити фінансування федеральних установ.

Як повідомляє Reuters, менш ніж за 36 годин до ймовірного часткового припинення роботи уряду законопроєкт, яким запобігає цьому сценарію, отримав двопартійну підтримку у верхній палаті Конгресу. 77 сенаторів проголосували "за", 13 були проти ухвалення резолюції.

Документ, який одразу ж спрямували на підпис президенту Джо Байдену, передбачає відтермінування ухвалення частини бюджетних законопроєктів до 8 березня, а решти - до 22 березня. 

  • У США немає єдиного закону про бюджет: фінансування усіх урядових установ визначається 12 окремими документами. 
  • Якщо їх не встигають ухвалити вчасно, в країні настає повний або частковий шатдаун: відомства припиняють роботу, бо їм на законодавчому рівні заборонено працювати без фінансування. 
  • За останні чотири десятиліття в США відбулося 10 шатдаунів. 
  • Якщо конгресмени не здатні домовитися про новий фінансовий документ, вони можуть ухвалити продовження фінансування установи на минулорічному рівні. Тоді дедлайн щодо рішення переноситься на пізнішу дату.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies