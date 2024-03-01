"Шатдаун" скасовується: Сенат підтримав продовження фінансування уряду

Зупинки функціонування уряду США, яку називають терміном "шатдаун", найближчим часом не буде. Услід за Палатою представників Сенат теж схвалив резолюцію, яка дозволяє тимчасово продовжити фінансування федеральних установ.
Як повідомляє Reuters, менш ніж за 36 годин до ймовірного часткового припинення роботи уряду законопроєкт, яким запобігає цьому сценарію, отримав двопартійну підтримку у верхній палаті Конгресу. 77 сенаторів проголосували "за", 13 були проти ухвалення резолюції.
Документ, який одразу ж спрямували на підпис президенту Джо Байдену, передбачає відтермінування ухвалення частини бюджетних законопроєктів до 8 березня, а решти - до 22 березня.
- У США немає єдиного закону про бюджет: фінансування усіх урядових установ визначається 12 окремими документами.
- Якщо їх не встигають ухвалити вчасно, в країні настає повний або частковий шатдаун: відомства припиняють роботу, бо їм на законодавчому рівні заборонено працювати без фінансування.
- За останні чотири десятиліття в США відбулося 10 шатдаунів.
- Якщо конгресмени не здатні домовитися про новий фінансовий документ, вони можуть ухвалити продовження фінансування установи на минулорічному рівні. Тоді дедлайн щодо рішення переноситься на пізнішу дату.