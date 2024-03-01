"Шатдаун" скасовується: Сенат підтримав продовження фінансування уряду

Документ був одразу ж переданий на підпис Джо Байдену.

Зупинки функціонування уряду США, яку називають терміном "шатдаун", найближчим часом не буде. Услід за Палатою представників Сенат теж схвалив резолюцію, яка дозволяє тимчасово продовжити фінансування федеральних установ.

Як повідомляє Reuters, менш ніж за 36 годин до ймовірного часткового припинення роботи уряду законопроєкт, яким запобігає цьому сценарію, отримав двопартійну підтримку у верхній палаті Конгресу. 77 сенаторів проголосували "за", 13 були проти ухвалення резолюції.

Документ, який одразу ж спрямували на підпис президенту Джо Байдену, передбачає відтермінування ухвалення частини бюджетних законопроєктів до 8 березня, а решти - до 22 березня.