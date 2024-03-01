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Байден і Трамп синхронно поїхали на мексиканський кордон

Візити двох претендентів на президентське крісло у Техас припали на один і той самий день.

Байден і Трамп синхронно поїхали на мексиканський кордон
Трамп на кордоні з Мексикою
Фото: Reuters

Джо Байден та Дональд Трамп вирішили провести останній день календарної зими однаково - а саме вирушили до штату Техас на кордон з Мексикою, щоб зробити заяви щодо іміграційної кризи у США.

Проте, як стверджує CNN, опоненти у боротьбі на прийдешніх виборах зробили усе належне, щоб жодним чином не перетнутися: чинний президент поїхав у Браунсвілль, а колишній - до Ігл-Пасс. Відстань між цими містами складає понад 300 миль. 

Трамп анонсував, що у випадку перемоги на виборах проведе "найбільшу в історії Америки внутрішню операцію з депортації". Провину за рекордні показники потрапляння нелегальних мігрантів на територію США республіканець традиційно поклав на Байдена.

Що ж до господаря Білого дому, то він у своїй промові розкритикував опонентів за відмову підтримати законопроєкт у Конгресі, який передбачав виділення солідного фінансування на вирішення проблеми з кордоном. Також президент заявив про намір застосувати урядові обмеження щодо житла для нелегалів: їм буде значно складніше знайти прихисток, якщо вони потрапили до США незаконно.

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